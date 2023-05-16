Заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян сообщил, что в контексте агрессии Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года в Совете безопасности Армении обсуждался вопрос о выходе Армении из ОДКБ, но было принято решение не идти на это.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил Мнацакан Сафарян.

«Я не могу назвать конкретное время, потому что это обсуждалось в Совете безопасности. Думаю, это было во время сентябрьских событий. Было решено не идти на это, и продолжать работу, поскольку были вопросы, которые позже обсуждались на саммите ОДКБ. Как вы знаете, эти работы продолжаются, и мы об этом объявили. В ближайшее время состоятся обсуждения ситуации на Южном Кавказе, о чем мы вас проинформируем», — сказал Сафарян, добавив, что на данный момент в повестке дня не стоит вопрос о выходе из ОДКБ.

По словам замминистра МИД, ситуация довольно сложная, и Армения, будучи страной-членом ОДКБ и также имея обязательства, продолжает надеяться, что ее шаги и работа принесут определенные результаты.

«Надежда на это еще есть», — добавил замминистра.

Сафарян напомнил, что Армения неоднократно заявляла, что со стороны ОДКБ должна быть дана политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«В какой-то момент эти обсуждения могут быть возобновлены», — заключил Сафарян.