16 мая в сопровождении российских миротворцев на машинах скорой помощи из Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Республики Арцах в специализированные медицинские центры Армении перевезены 9 пациентов, находящихся в критическом состоянии, вместе с 7 сопровождающими лицами.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Арцаха, из-за невозможности транспортировки в последние недели, возможности получить медицинскую помощь в РА лишены более 100 пациентов, перевозка 25 пациентов является первоочередной.

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С 29 апреля была прекращена транспортировка больных из Арцаха в медицинские учреждения РА, также поставка медикаментов в Арцах.