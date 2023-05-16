«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право». Это выдержки из Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах — статья 1).

В Брюсселе 14 мая состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алимева, где начисто была забыта весьма важная международная норма — право наций на самоопределение.

Конечно, впрямую не было сказано, что эта норма, мягко говоря, игнорируется, но заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля по итогам переговоров подтверждает: в ходе данной трехсторонней встречи право наций на самоопределение — непонятно почему, — отложено в сторону.

По словам господина Мишеля, стороны обменялись мнениями по вопросу «о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области».

«Я призвал Азербайджан принять участие в разработке позитивной повестки дня с целью гарантировать права и безопасность этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением», — сказал Шарль Мишель.

Оставив в стороне то обстоятельство, что господин Мишель армянское население Нагорного Карабаха называет «этим населением», заметим, он подчеркнул: «В бывшей Нагорно-Карабахской Автономной области». А это означает, что ЕС или лично господин Мишель не признают итоги референдума декабря 1991 года о независимости Нагорного Карабаха, за который, напомним, проголосовало 99,89 процентов населения.

Между тем, этот референдум — исторический факт, и маленькая горная страна, населенная армянами, на протяжении трех десятилетий существовала и развивалась именно благодаря этому факту.

Европейские официальные лица с некоторых пор начали говорить не о самоопределении населения Нагорного Карабаха, а о его правах и безопасности. Об этом на днях говорила и глава делегации ЕС в Армении посол Андреа Викторин.

Коснувшись переговоров в Брюсселе, она отметила, что был поднят вопрос о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«В прошлом неоднократно подчеркивалось, что это предмет прямого обсуждения между Степанакертом и официальным Баку. Не только во время этой встречи, но и в пресс-релизе президента Мишеля было отмечено, что права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы», — сказала посол, добавив, что для этого необходимо создать международный механизм.

И это заявляет госпожа Викторин — не первый год, заметим, живущая в Армении и прекрасно осведомленная, что безопасность армянам уже не гарантирована даже на суверенной территории Армении, что уж говорить о Нагорном Карабахе.

Неужто никто не слышит воинственную риторику Алиева, или никто не знает, что арменофобия — самая главная опора этого диктатора, чтобы удержаться у власти…

Между тем, весьма приятное, вроде бы, для слуха азербайджанцев заявление госпожи Викторин в Баку расценили как вмешательство во внутренние дела Азербайджана

«Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема, — заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, добавив: «Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и у других этнических меньшинств в Азербайджане, права и безопасность армян, проживающих в стране, будут обеспечиваться в рамках законодательства Азербайджана».

Какие новые международные механизмы, когда Азербайджан не допустил присутствия на своей территории сугубо гражданской миссии Евросоюза? И Евросоюз молча проглотил эту пилюлю… Равно как и невыполнение вердикта Международного суда ООН о незамедлительном разблокировании Лачинского коридора.

Весьма остро отреагировал МИД Нагорного Карабаха на заявление Шарля Мишеля.

«Руководство Европейского Союза продолжает игнорировать законные права и интересы народа Арцаха и руководствуется лишь собственными геополитическими и краткосрочными интересами в регионе в ущерб декларируемым Европейским Союзом ценностям демократии и прав человека», — говорится в заявлении.

МИД НК напомнил, что в заявлении отсутствует упоминание о факте блокады Лачинского коридора, невыполнении Азербайджаном вердикта Международного суда ООН, констатируется, что председатель ЕС не только не препятствует, но и по сути потакает Азербайджану в использовании страданий народа Арцаха в качестве политического инструмента.

«Вновь напоминаем, что в 1991 году народ Арцаха в полном соответствии с нормами международного права и действовавшим на тот период внутригосударственным законодательством реализовал свое неотъемлемое право на самоопределение и создал свою государственность на тех же основаниях, что и Азербайджан и Армения. Власти Арцаха последовательно защищали и продолжат защищать законный выбор и волеизъявление народа.

Представители отдельных стран и международных организаций не вправе распоряжаться судьбой народа Арцаха. Любые попытки навязать народу Арцаха повестку, основанную на легитимизации незаконного применения силы и продолжающегося террора, равнозначны соучастию в реализации преступных планов Азербайджана и поощрению его территориальных притязаний и агрессивной политики, направленной на этническую чистку Арцаха, а также сохранение постоянного очага напряженности в регионе», — говорится в заявлении.

Ни для кого уже не секрет, что Азербайджан не выполняет не только нормы международного права, но и свои собственные обязательства. Ну и о какой гарантии прав и безопасности говорит господин Мишель?