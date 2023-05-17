В случае подписания документа о размещении наблюдательной миссии ОДКБ Ереван получил бы более стабильную ситуацию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», которое опубликовано на сайте МИД России.

«Осенью 2022 г. к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться. Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», — сказал Лавров.

20 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил, что к размещению наблюдательской миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном готова не только Россия, но и Армения. Премьер-министр подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.