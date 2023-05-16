Главной целью внешней политики Армении должно быть установление нормальных отношений со всеми соседями — такое мнение высказал премьер-министр Никол Пашинян в интервью чешскому изданию «Respekt».

«Из-за нашей сложной истории мы научились не иметь нормальных отношений с некоторыми из наших соседей. Изменение этой ситуации является жизненно важным для нашей страны. Это кажется очень просто, но его реализация связана с десятками проблем: есть некоторые психологические и практические проблемы. Такой месседж армянскому обществу нелегко переварить», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что недавно говорил в Национальном Собрании об установлении дипломатических отношений с соседями Армении, а оппозиционер возразил, заявив, что премьер-министр говорит так, как будто соседом Армении является Швеция.

«Я ответил, что было бы хорошо, если бы мы изучили историю Скандинавии и Европы. Если мы думаем, что Скандинавия всегда была такой мирной, как сейчас, мы ошибаемся. Тогда мне возразили, говоря, что, в отличие от нас, в Скандинавии не было геноцида. Да, между нами и Скандинавией много различий, но я думаю, что суть ясна: историю делают люди», — подчеркнул Никол Пашинян и добавил, что Армения имеет хорошие отношения с Грузией и Ираном и должна продолжать улучшать эти отношения.

По его словам, сейчас у Армении почти нет отношений с Турцией и Азербайджаном, и это нужно изменить.

Отвечая на вопрос, изменилось ли за последний год отношение Армении к ЕС, премьер сказал:

“Оно существенно изменилось, но это никак не связано с событиями, происходящими в Украине. Имидж ЕС значительно улучшился после того, как структура решила направить в Армению наблюдательную миссию. Это дало людям понять, что ЕС заботится о безопасности Армении. В эмоциональном и политическом плане это улучшило репутацию ЕС, хотя Евросоюз никогда не воспринимался негативно”.

Отметив, что ЕС является основным партнером Армении в осуществлении демократических реформ, Никол Пашинян конкретизировал:

“Если бы вы спросили у граждан, какие самые заметные перемены в Армении, они, наверное, назвали бы создание патрульной полиции. Мы делаем это в сотрудничестве с ЕС, и в этом году ожидаем поступления в Армению новой партии автомобилей «Skoda», у нас очень широкая повестка дня в отношениях с ЕС.

После выборов 2021 года председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Армению и пообещал 2,6 млрд евро поддержки в рамках Восточного партнерства. Мы бы хотели, чтобы этот процесс шел немного быстрее”.

Отвечая на вопрос, сколько людей из России прибыло в Армению в результате военных действий в Украине и как это повлияло на Армению, премьер-министр отметил, что в Армению прибыло около 30 тысяч человек, имеющих только российское гражданство.

«Они внесли свой вклад в наш экономический рост, потому что большинство из них имеют высокую квалификацию и часто работают в сфере инновационных технологий, что приводит к экономической активности. Мы рады их присутствию», — подчеркнул Пашинян.

После событий в Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или не функционируют, многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны, заявил премьер-министр, касаясь вопроса санкций против России в контексте увеличения экспорта из Армении в Россию.

«Например, напитки, не подпадающие под санкции, — не проблема. До февраля 2022 года они шли через Польшу и Беларусь, теперь идут через Армению. Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу.

Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении подсанкционных товаров, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией. Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время.

Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — сказал Никол Пашинян.