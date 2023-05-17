Заявление Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении, недавно было передано в Следственный комитет Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.

На основании сообщения в отделе по расследованию тяжких преступлений Ереванского городского управления полиции Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Армения (похищение человека в отношении лица или его близкого родственника, или близкого лица в связи с исполнением этим лицом своей государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельности).

Для выяснения обстоятельств проводятся неотложные следственные действия.

Позже Следственный комитет Армении выступит с заявлением.

Ранее в полицию поступило сообщение о попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна.