Премьер-министр Никол Пашинян на полях 4-го саммита Совета Европы провел встречу с премьер-министром Мальты Робертом Абелой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили представляющие взаимный интерес различные вопросы.

Премьер-министр Пашинян представил ситуацию, которая возникла в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность продолжительной и последовательной реакции международного сообщества.

Состоялся также обмен мыслями о развитии отношений между Арменией и Мальтой и углублении торгово-экономических связей.