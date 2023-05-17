Трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоится 19 мая в Москве, также пройдут отдельные переговоры Баку и Еревана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«19 мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двухсторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики и министром иностранных дел Республики Армения, — сказала она. — Отдельно пройдут двухсторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору».

Дипломат отметила, что стороны на встрече обсудят перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией «с учетом динамичной обстановки в регионе». «Состоится предметное обсуждение реализации являющихся основой для этого трехстороннего процесса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 и 31 октября прошлого 2022 года, включая разблокирование транспортных и экономических связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между странами, а также контакты по линии общественности, экспертов и парламентариев», — добавила она.

Захарова также проинформировала о том, что в ходе раздельных встреч главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован «обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двухсторонней и международной повестки дня». «Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, а также укреплению и стабильности на Южном Кавказе», — заключила официальный представитель МИД РФ.