Военнослужащий, получивший 17 мая несовместимые с жизнью огнестрельные ранения в результате открытия огня со стороны ВС Азербайджана в направлении армянской позиции на участке Сотка, погиб по дороге в госпиталь.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

Состояние здоровья раненого фельдшера оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности.

Подразделения ВС Азербайджана 17 мая в районе 16:15 открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО Армении. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненного военнослужащего. В результате ранение получил также фельдшер.