В Великом Герцогстве Люксембург 10-11 мая состоялось очередное заседание правления расширенного частичного соглашения «Культурные маршруты» Совета Европы. От Армении во встрече приняла участие начальник департамента культурного наследия и народного ремесла министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Астхик Марабян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта, с 2015 года Армения является полноправным участником расширенного соглашения «Культурные маршруты». До 2022 года Армения присоединилась к культурному маршруту «Винные маршруты». За прошедший год было обеспечено членство Армении в других культурных маршрутах.

В ходе ежегодного собрания правления расширенного частичного соглашения было подано 8 новых заявок на участие в программе «Культурные маршруты». Произведена переоценка текущего состояния 14 «Культурных маршрутов», а также чрезвычайного статуса 2 «Культурных маршрутов».

Одной из ключевых тем в повестке встречи было также картографирование «Культурных маршрутов» стран-членов, в том числе документ «Картографирование культурных маршрутов Армении», который был принят единогласно. В документе описывается культурный потенциал Армении, перспективы взаимодействия и возможности сотрудничества в рамках культурных маршрутов Совета Европы. В рамках обсуждения документа «Картографирование культурных маршрутов Армении» представитель Франции выступил со специальной речью, высоко оценив траекторию армянского культурного наследия в контексте всемирного культурного наследия, предложив рассмотреть возможность инициирования «Маршрута армянского культурного наследия».

Отметим, что следующее заседание правления расширенного частичного соглашения планируется организовать 15-16 мая 2024 года в Люксембурге.

Программа «Культурные маршруты» была запущена Советом Европы в 1987 году. Цель проекта – создать платформу для культурного диалога, способствуя сохранению и прогрессу природы и культурного наследия как важного фактора устойчивого культурного и социального развития. В то же время он показывает, как культурное наследие разных европейских стран способствует сохранению и жизнеспособности общечеловеческого культурного наследия.