Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на полях 4-го саммита Совета Европы встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра РА, собеседники коснулись демократических реформ, осуществляемых в Армении, и предстоящих работ в этом направлении. Никол Пашинян отметил, что укрепление демократии является стратегией правительства РА, и наша страна будет последовательно двигаться в этом направлении.

Тини Кокс приветствовал политику и инициативу правительства РА в этом направлении.

Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Премьер-министр Пашинян провел краткую встречу с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.