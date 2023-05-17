Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17 мая в Рейкьявике встретился с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили двустороннее сотрудничество между Арменией и Швецией, а также партнерство между Арменией и ЕС, включая вопросы, касающиеся гражданской миссии наблюдателей ЕС в Армении. Была высоко оценена поддержка Швецией проводимых в Армении демократических реформ.

В центре внимания министров иностранных дел Армении и Швеции были также вопросы региональной безопасности.

Арарат Мирзоян представил своему коллеге последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также усилия армянской стороны по установлению безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В контексте всеобъемлющего урегулирования всех вопросов министр Мирзоян подчеркнул абсолютную необходимость отказа Азербайджана от воинственной риторики и политики, направленной на этническую чистку в Нагорном Карабахе, а также необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.