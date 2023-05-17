В результате огня со стороны подразделений ВС Азербайджана в направлении Сотка 17 мая погиб военнослужащий Сулейманян Эдгар Ваанович (2003 г.р.).

“Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает слова соболезнования членами семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, — как сообщает Арменпресс, об этом говорится в релиза МО Армении.

Напомним, что 17-ого мая в районе 16:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО Армении. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненного военнослужащего. В результате ранение получил также фельдшер.

По дороге в госпиталь военнослужащий погиб, состояние здоровья раненого фельдшера оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности.