Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17 мая на полях проходящего в Рейкьявике 4-го саммита Совета Европы провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, двусторонне была подчеркнута важность эффективного сотрудничества с офисом комиссара Совета Европы по правам человека, а также обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.

Был затронут гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах и решения гуманитарных вопросов.

Министр Мирзоян подчеркнул, что провокационные и агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением не только Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и норм международного гуманитарного права, а также решения Международного суда ООН. Министр подчеркнул важность продолжительных адресных заявлений и практических шагов международных структур с целью предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе.