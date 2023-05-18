Армянская общины Стамбула мечтает, чтобы Армения и Турция жили в мире друг с другом.

Об этом «Арменпресс» заявил Ари Хаттечян, директор издательства армянской ежедневной газеты «Мармара», издаваемой в Стамбуле с 1940 года.

«У нас две родины: Турция и Армения. Мы, конечно, очень хотим, чтобы обе родины жили в мире друг с другом, чтобы мы могли свободно, смело, легко ездить, разговаривать, жить счастливо в обеих странах», — сказал Хаттечян, говоря об армяно-турецких отношениях. По его словам, урегулирование отношений между двумя соседями положительно скажется на обществах обеих стран.

Говоря о примерно 50-тысячной армянской общине Турции и ее проблемах, Хаттечян отметил, что, к сожалению, сегодня многие из них не говорят по-армянски.

«Не осталось никого, кто мог бы говорить и читать по-армянски. У нас 5 старших, 12-13 средних и начальных школ, в этих школах ежегодно учатся тысячи учеников, но найти среди них ребенка, который читает по-армянски или хочет читать по-армянски, это чудо. Они ассимилируются с турецким языком», — отметил Хаттечян.

Он добавил, что по этой причине сократилось и количество подписчиков «Мармары». «Как и все армянские газеты, «Мармара» теряет читателей и подписчиков, сегодня уже нет того количества подписчиков, которое было 10-20 лет назад. Но мы будем упорно бороться, мы продолжим наш путь, мы надеемся, что сможем издавать армянскую газету каждый день на протяжении многих лет», — заключил Ари Хаттечян.

Его отец, Ропер Хаттечян, был главным редактором газеты с 1967 года. Однако сегодня по состоянию здоровья 97-летний публицист уже с трудом приходит в редакцию. Вместо этого его дело продолжают двое его сыновей, которые полностью вовлечены в дело издания армяноязычной газеты.

Аракс Касьян