Спустя 30 лет в Ширакской области началось строительство Капского водохранилища общим объемом 60 миллионов кубометров.

Как сообщает «Арменпресс», строительство водохранилища будет проведено в два этапа. Вначале планируется построить водохранилище общим объемом 25 млн кубометров, а уже на втором этапе объем водохранилища будет увеличен до 60 млн кубометров. Бюджет проекта составляет около 120 миллионов евро.

«Сегодня для нас начинается очень важное и значимое событие. После многолетнего перерыва наконец начинается строительство водохранилища и его ввод в эксплуатацию вызовет ряд ключевых изменений как в социальной, так и в экономической жизни.

В основе политики правительства в последние годы важное значение придается орошаемым землям, и строительство этого водохранилища станет необходимой предпосылкой для ведения устойчивого сельского хозяйства для многих наших общин и населенных пунктов», — как сообщает «Арменпресс» сказал вице-премьер Тигран Хачатрян во время закладки фундамента водохранилища. На церемонии закладки также присутствовали министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, послы, представители организаций финансирования и развития.

Строительство водохранилища обеспечит водой объемом в 25 млн кубометров около 17 000 га земли, появится возможность заменить механический полив 2280 га земли самотечной водой, сэкономив 1,3 млн кВтч электроэнергии в год, а при объеме в 60 млн кубометров земельные участки Талинского района Арагацотнской области с механического орошения перейдут на самотечное, сэкономив 11,0 млн кВтч электроэнергии ежегодно. В результате регулярного орошения увеличится производство сельскохозяйственной продукции, с установкой надежной ареометрической системы повысится уровень управления и контроля.

« Мы приложили большие усилия, чтобы провести сегодняшнее мероприятие и начать строительство. Правительство придает большое значение строительству водохранилищ и тому есть множество причин. Если не будет хранилищ, основная часть воды в нашей стране, будет пропадать, и в период орошения ее часто не хватает. Это водохранилище не только решить такую ​​проблему, но и новые площади станут орошаемыми, будет сэкономлено довольно много электроэнергии, также это даст положительный эффект с точки зрения туризма и других аспектов», — подчеркнул министр территориального управления и Инфраструктура Гнел Саносян.

Проект реализуется за счет кредитных средств Банка реконструкции (VVB/KfW) при софинансировании правительства РА, строит китайская компания «Shanxi Construction Investment Group Co».

Капское недостроенное водохранилище расположено в Ширакской области, в 22 км к северу от Гюмри, в долине реки Ахурян. Строительство водохранилища общим объемом в 90 миллионов кубометров для обеспечения орошения около 30 000 гектаров земель Ширакской области планировалось еще в 1985 году, но в 1988 году его строительство было остановлено. Из-за ухудшения экономической ситуации после разрушительного Спитакского землетрясения и распада Советского Союза в 1991 году, в 1993 году строительство было окончательно прекращено.

Вследствие строительства водохранилища часть поселка Джрадзор будет затоплена, принято решение о строительстве нового поселка, который будет готов весной 2026 года.