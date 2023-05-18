С 15 по 22 июня 2023 года в Ванкувере пройдут Дни армянского кино, посвященные 100-летию армянского кино.

В программе фильмы Амо Бекназаряна, Юрия Ерзнкяна, Фрунзе Довлатяна, Генрика Маляна, Сергея Параджанова, Баграта Ованнисяна, Атома Эгояна и Марии Саакян.

Программа осуществляется при содействии Национального киноцентра Армении и Армянского культурного союза Британской Колумбии.

В рамках того же сотрудничества была создана новая музыкальная запись немого фильма Амо Бекназаряна «Страна Наири».

В программе примут участие Арсине Ханджян и Атом Эгоян, последний представит программу.