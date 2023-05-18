Комитет науки Армении подвел итоги конкурса на закупку приборов и научного оборудования для оснащения научных центров современным оборудованием, объявленного в декабре 2022 года.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства образования, науки, культуры и спорта по итогам конкурса 25 государственных научных организаций и вузов при содействии Комитета по науке закупят 54 прибора и научное оборудование на общую сумму 4 млрд 200 млн драмов.

Сумма денег, предоставленная научным организациям Армении для приобретения научной аппаратуры, беспрецедентна по своим размерам. В 2022 году из госбюджета на ту же цель было выделено 2 млрд 933 млн драмов, сумма, предусмотренная в рамках всех предыдущих конкурсов, не превышала 3 млрд.

В отличие от других конкурсов на приобретение научного оборудования, в данном случае Комитет науки РА организует процесс их закупки в порядке, установленном Законом РА «О закупках», а затем предоставит их заявителю или организации.

При оценке поданных заявок на приобретение приборов учитывалась не только необходимость приборов для научной деятельности, но и механизмы совместного использования, эксплуатационные расходы и возможности их покрытия, возможные доходы и т.д.

Организация-бенефициар конкурса на официальном сайте должна разместить разработанный порядок совместного использования приобретаемого устройства/оборудования, опубликовать технические характеристики и информацию о возможностях применения, а в дальнейшем представлять в комиссию отчеты относительно работы устройства, объем выполненных работ и полученные результаты.

Список бенефициаров тендера