На этой неделе в профильных постоянных комиссиях Национального Собрания прошли предварительные обсуждения ряда законопроектов.

Комиссия по экономическим вопросам во втором чтении обсудила пакет документов, включающий в себя корректировки действующего Закона «Об аккредитации» и Кодекса РА «Об административных правонарушениях».

Корректировки данных законодательных актов обусловлены ​​членством Национального органа по аккредитации в европейских и международных организациях по аккредитации и с определенными различиями и изменениями в договоре о вступлении в ЕАЭС, а также в целом необходимостью поднять определенные структуры в Армении на совершенно новый уровень, отметил, представляя пакет документов, министр экономики Ваан Керобян.

По его словам, в настоящее время в нашей стране действует около 70 органов по оценке соответствия, и изменения в законодательстве приведут сферу в соответствие с международным стандартом, предусмотрев в будущем законодательное заключение от оценщиков ЕС.

Глава ведомства отметил, что цель инициативы — модернизация и совершенствование ООС и интеграция в ЕАЭС и международную систему аккредитации, в том числе заключение соглашений о взаимном признании по результатам аккредитации.

В итоге обсуждения доработанный законодательный пакет получил положительное заключение комиссии.

Исполнительная власть инициировала серьезные поправки в действующие законы «О почтовой связи» и «О специальной доставке документов» (более известна как фельдегерьская служба), которые на заседании постоянной комиссии по экономическим вопросам представил замминистра высокотехнологичной промышленности Давид Саакян.

Суть корректировок в следующем: проектом предлагается сформулировать 19 понятий в новой редакции действующих законодательных актов, привести их в соответствие с актами Всемирного почтового союза и Почтового регламента Европейского союза, отредактировать принципы деятельности в сфере почтовой связи, уточнить ее виды, определить объем универсальной услуги почтовой связи в новой редакции, стандарты качества ее оказания, положения, связанные с контролем, а также устанавливаются соответствующие правовые основы и утвержденные нормы для принятия подзаконных нормативных или иных правовых актов.

По словам замминистра Саакяна, в проекте также предлагается внести изменения в установленный Комиссией по регулированию общественных услуг срок оказания универсальных услуг почтовой связи, пересмотра, переутверждения или изменения тарифов, рассмотрения заявок и принятия решений.

Проект дополнен новым положением, определяющим правила обеспечения конфиденциальности в сфере почтовой связи операторами почтовой связи и фельдъегерской связи, а также привлечения их к ответственности в порядке, установленном законодательством.

По словам замминистра, с принятием проекта ожидается улучшение сферы почтовой связи и механизмов доставки, внедрение механизма отчетности.

После принятия парламентом в первом чтении к данному пакету документов депутаты предложили редакционно-технические поправки, которые были приняты исполнительной властью.

Пакет документов получил положительное заключение профильной комиссии.

Положительное заключение постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды получила инициатива группы депутатов внести корректировки в законы «О бюджетной системе РА», «О местном самоуправлении» и «О местном самоуправлении в городе Ереване».

Суть корректировок в следующем: авторы предлагают передать 30-процентную долю от отчуждения государственного имущества, в том числе государственных участков земли, в бюджет общин.

Как заметил представивший проект документов заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян, предлагаемые нормы находятся в контексте увеличения бюджетных возможностей общин, финансовой децентрализации.

В итоге обсуждения пакет законопроектов получил положительное заключение.

Группа депутатов из оппозиционной фракции «Айастан» предложила корректировку в действующем Законе “О местном самоуправлении”.

Дело в том, что согласно ст.102 данного закона гласит: если первое собрание совета старейшин объединенной законом общины не созвано в течение 20 дней с момента принятия на себя полномочий совета старейшин или полномочия совета старейшин досрочно прекращаются в установленном порядке, премьер-министру предоставляется право назначить исполняющего обязанности главы общины.

А оппозиционные депутаты предлагают новую редакцию вышеуказанной статьи: в случае, если первое собрание совета старейшин общины, сформированной по пропорциональной избирательной системе, не будет созвано в течение 20 дней с момента принятия на себя полномочий совета старейшин премьер-министр РА по письменному предложению фракции, имеющей наибольшее количество мандатов данного совета старейшин, назначает исполняющего обязанности главы общины члена фракции, выдвинутый этой фракцией.

Фактически, оппозиционеры предлагают передать действующее полномочие премьера фракции, набравшей наибольшее число голосов на выборах органов местного самоуправления. При этом заявляют, что цель — зафиксировать, что государство, правительство и НС обязаны уважать позицию населения общины в результате выборов.

Правительство предлагает воздержаться от предложенного регулирования, оставить статьи действующего закона без изменений. Позицию исполнительной власти по поводу инициативы представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

Естественно, инициатива фракции “Айастан” положительного заключения профильной комиссии не получила. Но это не означает, что законопроект не будет включен в повестку пленарных заседаний. Просто парламентское большинство спокойно может торпедировать ее принятие голосованием.

Постоянная комиссия по экономическим вопросам в первом чтении обсудила законопроект “Об утверждении годового отчета за 2022 г. о выполнении программы приватизации государственного имущества на 2017-2020 г.”, цель которого — предоставление в календарном 2022 г. для включенных в программу приватизации госимущества компаний (имущества) информации о проведенных приватизационных сделках, процессе ликвидации, а также представление процесса выполнения договорных обязательств.

Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктур Арнак Аветисян в своем докладе привел конкретные финансовые показатели отчетного года. Он, в частности, подчеркнул, что в результате приватизации в государственный бюджет поступило 607.020.09 тыс. драмов, а в бюджеты общин – 238.261.07 тыс. драмов.