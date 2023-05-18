17 мая 2023 года около 16:15 военнослужащие вооруженных сил Азербайджанской Республики по мотивам расовой, национальной, этнической ненависти, нетерпимости или вражды, с умыслом незаконного лишения жизни военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, исполняющих свой служебный долг, из стрелкового оружия открыли огонь по боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части МО РА, расположенной в восточном направлении границы РА. В результате ранения получил военнослужащий срочной службы той же воинской части, который впоследствии скончался от полученных травм.

Азербайджанские вооруженные силы также обстреляли автомобиль марки «УАЗ», выехавший на ту же боевую позицию с целью оказания медицинской помощи раненому военнослужащему, в результате чего фельдшер той же воинской части получил ранение в запястье.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении, на основании полученного сообщения в следственном отделе пятого гарнизона Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное производство.

Проводятся неотложные и необходимые доказательные и производственные действия с целью выяснения обстоятельств произошедшего, дачи полной правовой оценки преступным действиям военнослужащих ВС Азербайджана.