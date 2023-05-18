Генрих Мхитарян продолжает повышать планку притязаний в армянском футболе. К своим предыдущим достижениям он добавил еще одно — стал первым армянским футболистом, вышедшим в финал Лиги чемпионов УЕФА.

В полуфинале главного клубного турнира Европы итальянский «Интер», за который выступает 34-летний армянский полузащитник, по сумме двух встреч обыграл «Милан» (2:0, 1:0). Мхитарян стал автором гола в первой встрече соперников, а в ответной игре, получив травму, был заменен незадолго до перерыва. Финал Лиги чемпионов, в котором соперником «Интера» будет английский «Манчестер Сити» намечен на 10 июня в Стамбуле.

Несмотря на то, что в ответном домашнем матче Генрих сыграл лишь 44 минуты, он удостоился высоких оценок привередливой итальянской футбольной прессы. Вот, что написал о Генрихе Sport.virgilio: «Мхитарян — фигура такого калибра, без которой нельзя обойтись, потому что он обладает исключительными качествами, которые редко сочетаются в одном футболисте. Его травма является плохой новостью для «Интера», у которого, к счастью, есть замена Мхитаряну — Марцело Брозович».

А вот мнение комментатора «Eurosport»-а: «Мхитарян вкладывает в игру весь необходимый футбольный IQ, который, к счастью для «Интера», у армянина он очень высокий».

«Только у Генриха имеется столько же опыта участия в европейских соревнованиях, сколько у всех полузащитников «Милана». Выводы делайте сами», — это уже мнение журналиста Tuttomercatoweb.