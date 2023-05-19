Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 18 мая принял делегацию во главе с председателем Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саргисом Ханданяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече приняли участие депутаты Рипсиме Григорян, Эдуард Агаджанян, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Грузии Ашот Смбатян. С грузинской стороны во встрече также приняли участие первый заместитель председателя парламента Грузии, председатель группы дружбы с парламентом Армении Георгий Вольский и председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Тепло приветствуя гостей, Шалва Папуашвили выразил удовлетворение сложившимся между двумя комиссиями сотрудничеством, совместным заседанием и выразил надежду, что оно будет продолжительным. Он также отметил важность сотрудничества между группами дружбы.

Саргис Ханданян, поблагодарив за теплый прием, передал Шалве Папуашвили теплые приветствия председателя НС Армении, подробно представил вопросы, которые были обсуждены на совместном заседании, состоявшемся 17 мая. По просьбе председателя парламента Грузии, были также представлены подробности состоявшихся в мае встреч в Вашингтоне и Брюсселе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, а также другие вопросы повестки дня армяно-грузинского многосекторального сотрудничества – политическая, экономическая, культурная и др.