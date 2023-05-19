До начала очередной сессии Национального Собрания Арцаха 18 мая спикер НС Арцаха Артур Товмасян выступил с заявлением президенту Республики, в котором предложил создать Государственный комитет обороны и включить в его состав Рубена Варданяна и Самвела Бабаяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в заявлении говорится:

«Дорогие соотечественники,

Я хочу обратиться с обращением, призывом, советом и просьбой к президенту Республики Арцах Араику Арутюняну.

Вы знаете, я говорил и во время последнего митинга, что участвовал во всех акциях, на которые меня приглашали.

Господин президент, я никогда не вмешивался в ваши дела, а вы – в дела Национального собрания. Я предложил модель, которая заключается в следующем: нам необходим не аморфный орган, а орган, который спас нас в 90-е годы, – Государственный комитет обороны. Я предложил президенту страны включить в состав этого органа двух человек – Рубена Варданяна и Самвела Бабаяна. Я не знаю их мнения, возможно, они не согласятся.

Почему? Не спрашивайте.

Господин президент, если эта модель не сработает, то я могу впервые причинить кому-то боль.

Подайте заявление об отставке, господин президент, или проведите референдум о доверии. Если народ не верит тому, что вы были избраны, то вам придется уйти. Однако это не означает, что в случае вашей отставки Артур Товмасян станет исполнять обязанности президента республики.

Если окажется, что народ вам не доверяет, то я тоже уйду».