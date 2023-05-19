18 мая вооруженные силы Азербайджана в Арцахе нарушили режим прекращения огня в северном, восточном и центральном направлениях линии соприкосновения, применив огнестрельное оружие и гранатометы HAN-17.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Арцаха.

Азербайджанская сторона в районе села Бердашен открыла огонь по мирным жителям, работавшим в саду, также вела обстрел из гранатомета HAN-17 в направлении Кашенского рудника.

С армянской стороны потерь нет.

О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил.

По состоянию на 10:00 19 мая ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная.