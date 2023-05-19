Соединенные Штаты приветствуют сообщение, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры, направленные на установление прочного и достойного мира между двумя странами.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, касаясь армяно-азербайджанских переговоров, которые должны состояться в Москве на уровне министров иностранных дел и лидеров двух стран.

Патель сказал, что приветствуются любые армяно-азербайджанские переговоры, независимо от того, на какой площадке они проходят.

«Мы считаем, что прямые переговоры между сторонами очень важны, и мы рады, что они происходят. Независимо от того, происходят ли они в Арлингтоне, Брюсселе или в Москве, мы продолжаем поддерживать эти усилия», — сказал Патель.

Что касается результатов, ожидаемых от этих переговоров, дипломат отказался комментировать. Он еще раз подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, мир между сторонами возможен.

Веданта Пателя спросили, пытался ли Луис Боно, старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, связаться со своими российскими коллегами, как это делал его предшественник Филипп Рикер в прошлом году.

На что Патель ответил: «Он (Луис Боно – ред.) активно занимается этим вопросом». Он вновь подтвердил, что переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшиеся в США в начале мая, были весьма конструктивными.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет в Москве глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Министры проведут трехсторонние переговоры по отношениям Баку — Ереван. Кроме того, состоится отдельная двусторонняя армяно-азербайджанская встреча, касающаяся подписания мирного договора.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 25 мая в Москве, при посредничестве президента России Владимира Путина, он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.