Утром 19 мая в Республике Арцах восстановлен доступ к социальной сети Facebook.
Об этом сообщает арцахский корреспондент «Арменпресс».
Подробности о причинах сбоя работы социальной сети пока не известны.
Утром 19 мая в Республике Арцах восстановлен доступ к социальной сети Facebook.
Об этом сообщает арцахский корреспондент «Арменпресс».
Подробности о причинах сбоя работы социальной сети пока не известны.
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До начала очередной сессии Национального Собрания Арцаха 18 мая спикер НС Арцаха Артур Товмасян выступил с заявлением президенту Республики, в...
Армянская общины Стамбула мечтает, чтобы Армения и Турция жили в мире друг с другом. Об этом «Арменпресс» заявил Ари Хаттечян,...
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