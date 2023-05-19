Россия сделает все, чтобы решения, направленные на стабилизацию ситуации на Южном Кавказе, были реализованы.

Как сообщает «Арменпресс», в этом заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров на трехсторонней встрече с главами МИД Армении и Азербайджана.

Лавров заметил, что в последний раз они виделись довольно давно, выразив надежду, что встреча пройдет в конструктивной атмосфере и прямой диалог позволит добиться дополнительных результатов.

Прежде чем перейти к двустороннему формату, Лавров предложил обсудить в трехстороннем формате весь комплекс вопросов урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Он отметил, что трехсторонние заявления, подписанные лидерами стран, являются дорожными картами для достижения устойчивых решений.

«Мы проанализировали ситуацию вокруг Южного Кавказа. Мы считаем, что договоренностям наших лидеров нет альтернативы. Со своей стороны, мы заинтересованы в стабильности и мире в этом регионе. Это напрямую связано с российскими интересами. Мы приложим все усилия для реализации решений, направленных на стабилизацию ситуации», — сказал Лавров, добавив, что надеется, что их будут уважать все другие страны, которые так или иначе заинтересованы в присутствии в регионе.

Лавров также отметил необходимость стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, на границе, решения гуманитарных проблем, разблокирования экономических, транспортных связей, а также согласования текста мирного договора, в направлении которого стороны работают.