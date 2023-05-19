В контексте урегулирования армяно-азербайджанских отношений уже зафиксирован некоторый прогресс по ряду положений предполагаемого мирного договора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе трехсторонней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана. «В контексте урегулирования армяно-азербайджанских отношений уже зафиксирован некоторый прогресс по ряду положений предполагаемого мирного договора.

Должен отметить, что есть определенное взаимопонимание по ряду вопросов, в том числе по разблокированию каналов связи, делимитации и демаркации на основе Алма-Атинской декларации», — сказал Мирзоян.Мирзоян подчеркнул важность недопущения дальнейшей эскалации и применения силы, подчеркнув, что Армения привержена всем трехсторонним заявлениям лидеров трех стран.

«Армянская сторона проведет конструктивную работу на этих переговорах», — сказал Мирзоян.