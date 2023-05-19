Кремль своевременно сообщит о возможности трехсторонних контактов лидеров России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения трехстороннего саммита 25 мая в Москве.

«На следующей неделе, действительно, мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. И Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут в Москве. Мы ожидаем, что в Москве будут и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян. О возможных контактах мы сообщим в свое время», — цитирует агентство ТАСС слова официального представителя Кремля.На заседании правительства 18 мая премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что с российской стороны поступило предложение провести трехстороннюю встречу на высшем уровне в Москве 25 мая при посредничестве президента России, и Армения приняла это предложение. .