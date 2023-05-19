На следующей неделе состоится встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

“На следующей неделе должна состояться встреча трёхсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договорённости. В ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием Российской Федерации”, — отметил Лавров.