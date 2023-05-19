По мирному договору и по ряду статей удалось приблизить понимание Армении и Азербайджана к общему видению.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению. Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджан, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь.

Наша задача заключалась в предоставлении площадки для проведения двусторонней встречи. Изложили наши подходы. Надеемся, что это мероприятие позволит переговорам, продолжающимся сейчас между министрами Азербайджана и Армении достичь практических результатов. Будем и далее способствовать движению вперёд с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трёхсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений», — сказал Лавров.