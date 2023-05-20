В предвыборный этап XIX международного конкурса имени Хачатряна прошли 22 пианиста из 7 стран. Для участия в конкурсе в Ереван приедут музыканты из Франции, Германии, Японии, Китая, Южной Кореи и Российской Федерации. В конкурсе также примут участие пианисты, представляющие Армению.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сообщение культурного Фонда «Арам Хачатурян», XIX Международный конкурс имени Хачатуряна стартует 6 июня, в день рождения великого армянского композитора. В этом году отмечается 120-летие со дня рождения композитора.

Хачатуряновский конкурс будет проходить в три этапа. 7 и 8 июня 22 участника выступят в первом туре конкурса.

Конкурс имени Хачатуряна проводится при содействии культурного фонда «Арам Хачатурян» и Министерства ОНКС Армении.

Конкурс является членом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC), основанной в Женеве с 2013 года, и действует по правилам, установленным Федерацией.