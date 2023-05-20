Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с группой родственников военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, следуя их предложению о встрече.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на,главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах, отвечая на вопросы участников встречи, Араик Арутюнян затронул ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики.

Глава государства подчеркнул необходимость внутренней стабильности и взаимной терпимости в нынешней кризисной ситуации, отметив важность роли присутствующих в этом деле.