В Тавушской области, на дороге, ведущей к Дилижанскому озеру Парз лич, 20 мая состоялся командный турнир школьников «Кубок премьер-министра Республики Армения».

Как передает корреспондент Арменпресс, в мероприятии приняли участие лучшие команды школ республики, которые были объявлены победителями на областных этапах.

Впервые турнир проводился с двухдневным сбором. В турнире приняли участие 11 команд по 7 учащихся в каждой (5 мальчиков, 2 девочек), которые преодолели 5000-метровый соревновательный участок. Второй год подряд на первом месте команда Сюника, на втором — представители Арени(Вайоц Дзор), а замыкает тройку команда Ванадзора Лорийской области.

Лучшими бегунами соревнований стали Мари Саргсян из Ширака и Артур Амбарцумян из Сюника. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, супруга премьер-министра Анна Акопян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и министр образования и культуры Жанна Андреасян вручили награды школьным командам и участникам, занявшим в финальном туре 1, 2 и 3 места.

«У нас есть 4 турнира под названием «Кубок премьер-министра», и должен признать, что по итогам двух лет командный кросс школьников больше всего соответствует первоначальной цели и духу. Благодарю всех за активное участие», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что во время двухдневного лагеря он прекрасно провел время с участниками, они вместе провели различны обсуждения. По словам премьер-министра, детисоревновались с одинаковым энтузиазмом— и те, которые пересекли финишную черту первыми, и те, которые пришли последними.

«Наша цель — еще в школе воспитать командный дух, дух индивидуальной ответственности. Мы видим, что этот турнир служит этой цели», — сказал премьер-министр.

Министр ОНКС РА Жанна Андреасян, отметив в беседе с журналистами важность популяризации спорта, подчеркнула, что количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом.

«Тренер команды-победителя также имеет поощрительную премию. Здесь очень важна роль учителей. Помимо индивидуальных подходов мотивация сохраняется во всех слоях», — сказалаона.

Школа, занявшая первое место, получит 4 миллиона драмов, второе место — 2 миллиона 500 тысяч драмов, третье место — 1 миллион 500 тысяч драмов.

Учитель физкультуры команды, занявшей первое место, получит 700 000 драмов, а каждый из 7 учеников команды получит по 150 000 драмов.

Для второго и третьего мест установлено соответственно 500 тыс. драмов для учителей, 100 тыс. драмов для учеников; 300 тыс. драмов для учителей и 75 тыс. драмов для учеников (налоги, пошлины и обязательные платежи не включены).

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В преварительных этапах отбора приняли участие 1984 ученика из 251 школы областей Армении и города Еревана. Наибольшее участие было зафиксировано в Лорийской области, где померились силами 500 учеников из 37 школ. Активное участие было отмечено и в Армавирской области, где соревновались около 210 учащихся из 30 школ.