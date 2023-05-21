Во второй половине дня 21, 23 мая — в большинстве регионов Армении, а 22 мая, 24-26 мая — в отдельных регионах, ожидаются кратковременные дожди с грозами, 21-го мая — местами сильные. Град возможен 21-26 мая.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении.

«Ветер юго-восточный, со скоростью 3-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с. С 22 по 25 мая температура воздуха постепенно повысится на 7-9 градусов», — говорится в сообщении.

В Ереване во второй половине дня 21-го мая, 23-го мая ожидаются кратковременные дожди, 22-го мая, а 24-26-го мая возможны и грозы. Во время грозы ветер усилится до скорости 14-18 м/с.