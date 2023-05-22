Карта Генштаба Советского Союза 1975 года может и должна быть основой демаркационных работ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе состоявшейся 22 мая пресс-конференции, касаясь вопроса процесса демаркации.

Премьер-министр отметил, что Армения подтверждает позицию России, что процесс демаркации должен осуществляться на основе карт Генштаба Советского Союза 1975 года и зеркального отвода войск от линии границы, зафиксированной этими картами, что, согласно премьер-министру, обеспечит стабильность границы.

«Должен с удовлетворением отметить, что мы видим, что эта проблема уже сформулирована международным сообществом, что весьма важно и приветствуется.

Я не могу зафиксировать сдвиг позиции Азербайджана в этом отношении, в то же время хотел бы подчеркнуть, что обеспечение безопасности границ является важной частью переговорного процесса.

Не секрет, что Азербайджан продолжает политику военного давления, пытаясь путем военного давления получить более выгодные условия на переговорах. Но в то же время должен констатировать, что это является нарушением международно признанного обязательства, потому что по итогам сочинской встречи 31 октября 2022 г. стороны договорились и обязались избегать применения силы или угрозы силой. Мы должны продолжать нашу работу», — сказал премьер-министр.

Пашинян также подчеркнул, что зеркальный отвод войск не предопределяет работы по демаркации границы, речь идет об обеспечении стабильности приграничной ситуации.

«Думаю, что карта 1975 года может и должна быть основой для дальнейших демаркационных работ, потому что она подразумевает достигнутые в Праге 6 октября 2022 года договоренности относительно демаркации на основе Алма-Атинской декларации», — заключил Пашинян.