Армения надеется, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение по установлению мира и отношений с Азербайджаном, и оно будет подписано.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, приглашенной 22 мая.

«Военно-политическая обстановка в нашей республике продолжает оставаться напряженной. Правительство РА рассматривает продвижение мирной повестки как основной способ преодоления этой напряженности. Идут интенсивные переговоры по соглашению об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и мы надеемся как можно скорее достичь согласия по тексту и подписать его», — сказал премьер-министр.

По его словам, восприятие международного сообщества все больше склоняется к резолюции, что Армения и Азербайджан должны безоговорочно признать территориальную целостность друг друга, в 29 800 квадратных километров и 86 600 квадратных километров соответственно, и должен быть диалог между Баку и Степанакертом по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Армения согласна с этой логикой и ведет переговоры с этой логикой, подчеркивая, что международные механизмы обеспечения диалога Степанакерт-Баку чрезвычайно важны. «В то же время я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ», — заявил Пашинян.