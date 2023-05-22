Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в разговорах со всеми западными партнерами обсуждается вопрос ужесточения контроля за соблюдением западных санкций против России.

Он отметил, что вопрос санкций находится и в повестке переговоров между Арменией и Россией.

На состоявшейся 22 мая пресс-конференции Пашинян заявил, что так отвечает армянская сторона при обсуждениях этой темы с партнерами Запада и России.

«Этот вопрос обсуждается в разговорах со всеми нашими западными партнерами, они перед нами ставят этот вопрос. Но и до этого этот вопрос был в повестке наших обсуждений с Россией. И мы, имея дело с обеими сторонами, отвечаем одинаково, мы говорим, что Армения является членом ЕАЭС, имеет отношения стратегического партнерства с Россией, глубокие экономические и стратегические отношения, но даже в силу этих и других обстоятельств Армения не может позволить себе попасть под западные санкции.

Поэтому в наших отношениях с Россией мы будем действовать в той мере, в какой это позволит нам не попасть под западные санкции. Во-первых, Армения не имеет достаточно ресурсов, чтобы попасть под такие санкции, кроме того, если мы попадем под такие санкции, это не будет хорошо ни для кого из наших союзников, и мы испортим отношения с западными партнерами», — сказал Пашинян.