Все хотят мира на Южном Кавказе. Москва, Брюссель, Вашингтон то и дело твердят о своем желании видеть стабильный и прочный мир на Южном Кавказе. Правда, чем больше говорят, тем сильнее в воздухе пахнет порохом и кровью.

Очевидно, что за заявлениями всех троих о мире и необходимости подписания Арменией и Азербайджаном «мирного договора» кроется заинтересованность каждого из полюсов в укреплении своего влияния в регионе. Очевидно также, что с этой целью, наряду с заявлениями о мире, все трое оказывают сильнейшее давление. Речь в первую очередь об Армении, ибо, как показывает ход событий, диктаторскому и террористическому Азербайджану они, именующие себя посредниками, спускают с рук даже самые тяжкие преступления. Именно это позволяет апшеронскому террористу Алиеву игнорировать не только призывы и декларации, но и решения Международного суда, открыто провозглашать свои планы по осуществлению этнической чистки и геноцида в Арцахе, оккупировать не только территории непризнанной Республики Арцах, но и члена ООН — Республики Армения.

В этом контексте трудно сказать, на чем основан оптимизм посредников по поводу возможности скорого подписания «мирного договора», разблокирования региональных коммуникаций и создания «международного механизма» в диалоге между Арцахом и Азербайджаном. Очевидно, что по ключевым вопросам не могут и вряд ли смогут договориться даже Ереван с Баку. Чего уж говорить о возможности переговоров между Степанакертом и Баку…

Каждый из посредников заявляет, что готов выступить гарантом по достигаемым договоренностям. Однако на деле, исходя из наплевательского отношения Азербайджана как к самим договоренностям, так и к призывам посредников, ни о каких гарантиях речи попросту быть не может. Да и откуда им взяться, если медиаторы сами вооружают апшеронский террористический режим, параллельно заявляя о своей готовности вместе с этим террористическим режимом бороться с терроризмом. Что это, как не поощрение террористической политики Азербайджана?

Подобная политика посредников, по сути, привела к агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 г. Последующие агрессивные и захватнические шаги Баку уже и в отношении Армении вроде и были осуждены западными странами, однако дальше вербального «фи» дело не пошло. А это само по себе является поощрением агрессора и террориста и давлением на Армению и Арцах с требованием все новых уступок.

При этом все три вышеназванных центра в своем упорстве польстить Азербайджану в его мифической территориальной целостности и в оказании давления по этому поводу на Армению полностью игнорируют правовые основания самоопределения Арцаха.

«Народ Арцаха осуществил свое неотъемлемое право на самоопределение в 1991 году на основе основополагающих документов международного права (Устав ООН, Международные пакты ООН о правах, Хельсинкский заключительный акт и др., которые, кстати , jus cogens считается (обязательной) нормой в международном праве), а в последующие годы защищать его и доказывать свою волю и способность к суверенитету.

Хотя Республика Арцах не была полностью признана международным сообществом, факт ее независимости был принят как реальность, а ее статус был признан на международном уровне как статус спорной и оспариваемой территории.

Главным субъектом любого решения о статусе и будущем Арцаха является народ Арцаха, остальные крупные и малые игроки имеют право озвучивать только свои позиции, но не решать за народ Арцаха или превращать Арцах в объект торговли.

Следовательно, игнорирование пройденного пути, прав и серьезнейших экзистенциальных опасностей коренного и титулованного народа Арцаха — просто международное преступление», — отмечает на своем телеграмканале (https://t.me/ArtakBeglaryan/377) экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян, реагируя на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно признания территориальной целостности Азербайджана, включая Нагорный Карабах, и обсуждение с Азербайджаном вопроса прав и безопасности армян Нагорного Карабаха

По словам Бегларяна, одной из очередных ловушек и ложных доводов Азербайджана является тезис о самодержавной преемственности советских границ, на основе которого развернулись процессы последнего периода взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Этот аргумент необоснован и ложен, потому что:

— Административно-территориальное деление СССР не могло стать государственной границей по логике международно-правового принципа uti possidetis juris (непрерывность прежних внутренних границ), поскольку этот принцип не является автономным принципом и применялся с большими оговорками только в наличие четкого обоюдного согласия между некоторыми деколонизирующими государствами Южной Америки и Африки. Одним из хороших примеров исключения этого принципа является Косово, потому что даже в случае распада Югославии первичным принципом определения границ бывших государств-членов был принцип «отделения ради спасения», неразрывно связанный с правом народов на самоопределение.

— Даже Азербайджан на самом высоком уровне отвергал непрерывность советских границ, когда Верховный Совет этой страны в 1991 г. с принятой декларацией «О восстановлении государственной независимости Азербайджана» и конституционным актом «О восстановлении государственной независимости Азербайджана» отказался от правопреемства Советского Азербайджана и объявил себя правопреемник существовавшей в 1918-1920 гг. Азербайджанской Демократической Республики. Этот факт важно подчеркнуть не только потому, что Азербайджан изначально отверг применение принципа uti possidetis juris, но и потому, что в досоветский период Нагорный Карабах на международном уровне считался Лигой Наций спорной территорией, причем с гораздо более обширными территориями по сравнению с бывшей НКАО и общей границей с Арменией.

«Даже если Армения и Азербайджан взаимно договариваются принять за основу внутренние административные границы СССР с целью делимитации и демаркации, то важно подчеркнуть, что это еще не означает исключение права народа Арцаха на самоопределение как минимум на территории бывшей НКАО, поскольку эта территория в последние советские десятилетия была анклавом и не имела никакого отношения к границам двух бывших советских республик. Поэтому, в крайнем случае, для Республики Армения это также возможность каким-то образом совместить преемственность советских границ с признанием и защитой права Арцаха на внешнее самоопределение. Однако необходимым условием для этого является то, чтобы Армения никоим образом не пыталась признать Арцах в составе Азербайджана и не закрывала возможность и обязательство поддержать борьбу Арцаха за самоопределение», — отмечает А.Бегларян.

Национальное Собрание Республики Арцах в единогласно принятом заявлении также выразило свое недовольство позицией официального Еревана.

В нем отмечается, что подобная позиция «грубо нарушает положения Декларации о независимости и Конституции Республики Армения об Арцахе, в частности, императивное положение решения Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 г., гласящее: «Считать неприемлемым для Республики Армения любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана».

НС Арцаха еще раз подтверждает, что статус Арцаха уже определен в 1991 г. путем всенародного волеизъявления 10 декабря, и никакая власть не вправе его отменить.

«…Арцах никогда не откажется от неуклонного пути своей борьбы. Глубоко обеспокоенное существующей опасной реальностью, Национальное Собрание Республики Арцах призывает все армянство не допустить катастрофических шагов властей Республики Армения по уступке Азербайджану части армянской Родины — Республики Арцах и суверенных территорий Республики Армения под видом анклавов, что неизбежно приведет к потере армянской государственности», — подчеркивает НС Республики Арцах.

Арцахцы, более 70 лет вынужденно проведшие под юрисдикцией Азербайджанской ССР, лучше кого бы то ни было знают, что мирное сосуществование с этим террористическим по своей сущности гособразованием, донельзя обнаглевшим от своей безнаказанности, попросту невозможно. Этнические чистки и геноцид — государственная политика официального Баку не претерпела изменений. Все заявления апшеронских террористов о якобы готовности «обеспечить права и безопасность» арцахцев — блеф. В бытность СССР гарантом прав и безопасности арцахцев вроде как были центральные союзные власти и Конституция. Однако тихой сапой, создавая для армян невыносимые условия жизни, Азербайджану удалось полностью очистить от армянского населения Нахиджеван и существенно повысить процент азербайджанского населения в Арцахе.

В сегодняшних реалиях ни один из мировых центров силы не будет в состоянии обеспечить безопасное проживание армян на их исторических землях в случае реализации вышеописанных планов. Азербайджан и не скрывает, что мечтает о деармянизации Арцаха.

«Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать» — Голда Меир, 4-й премьер-министр Израиля.