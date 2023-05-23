Армения надеется, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение по установлению мира и отношений с Азербайджаном, и оно будет подписано, заявил на пресс-конференции 22 мая премьер-министр Никол Пашинян.

«Военно-политическая обстановка в нашей республике продолжает оставаться напряженной. Правительство рассматривает продвижение мирной повестки как основной способ преодоления этой напряженности. Идут интенсивные переговоры по соглашению об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и мы надеемся как можно скорее достичь согласия по тексту и подписать его», — сказал премьер-министр.

По его словам, восприятие международного сообщества все больше склоняется к резолюции, что Армения и Азербайджан должны безоговорочно признать территориальную целостность друг друга в 29 800 квадратных километров и 86 600 квадратных километров соответственно, и должен быть диалог между Баку и Степанакертом по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Именно с такой логикой Армения ведет переговоры, подчеркивая чрезвычайную важность международных механизмов обеспечения диалога Степанакерт-Баку.

«В то же время я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ», — заявил Пашинян.

Армения, отметил премьер, подтверждает позицию России: процесс демаркации должен осуществляться на основе карт Генштаба Советского Союза 1975 года и зеркального отвода войск от линии границы, зафиксированной этими картами, что, согласно премьер-министру, обеспечит стабильность границы.

«Должен с удовлетворением отметить: мы видим, что эта проблема уже сформулирована международным сообществом, что весьма важно и приветствуется.

Я не могу зафиксировать сдвиг позиции Азербайджана в этом отношении, в то же время хотел бы подчеркнуть, что обеспечение безопасности границ является важной частью переговорного процесса.

Не секрет, что Азербайджан продолжает политику военного давления, пытаясь тем самым получить более выгодные условия на переговорах. Но в то же время должен констатировать, что это является нарушением международно признанного обязательства, потому что по итогам сочинской встречи 31 октября 2022 г. стороны договорились и обязались избегать применения силы или угрозы силой. Мы должны продолжать нашу работу, — сказал премьер-министр, подчеркнув, что зеркальный отвод войск не предопределяет работы по демаркации границы — речь идет об обеспечении стабильности приграничной ситуации. — Думаю, карта 1975 года может и должна быть основой для дальнейших демаркационных работ, потому что она подразумевает достигнутые в Праге 6 октября 2022 года договоренности относительно демаркации на основе Алма-Атинской декларации».

Армянская сторона надеется, что ожидаемый отзыв азербайджанской стороны на мирный договор будет отражать состоявшиеся в Вашингтоне обсуждения и понимание, заявил Никол Пашинян, отвечая на вопрос, предполагается ли в ходе предстоящих переговоров в различных форматах подписание мирного договора.

«Если нам удастся прийти к согласию по открытию коммуникаций, я не исключаю этого. Наша задача — как можно скорее завершить переговоры и подписать мирный договор. В любом случае, наша команда работает очень интенсивно», — сказал Пашинян, отметив, что переговоры в Москве запланированы на четверг, 25 мая и посчитав нереальным подписание в тот же день. Армянская сторона направила Азербайджану свои поправки к мирному договору еще до переговоров в Вашингтоне. Теперь Армения ждет ответа азербайджанской стороны.

«Мы надеемся, что в нем будут отражены обсуждения, которые состоялись в Вашингтоне, понимание, договоренности, прогресс в понимании, который был зафиксирован. Если Азербайджан на этой неделе представит свои ответы, и если одной недели будет достаточно для анализа, если мы увидим, что эти предложения, подходы приемлемы в компромиссной логике, то почему бы и нет? Но на данный момент мы еще не получили их ответов», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что Армения от Запада не получает никаких сигналов, чтобы разорвать отношения с Россией или вытеснить Россию со своих территорий, сказал Никол Пашинян, коснувшись заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что тот располагает информацией, что Запад посылает Армении сигналы по вытеснению России со своих территорий, обещая защиту Армении.

«Мы не получаем от Запада никаких сигналов, чтобы разорвать отношения с Россией, или вытеснить Россию, мы их не получали, и я думаю, что их никогда не будет. Сигналы могут быть о развитии или ходе двусторонних отношений, в том числе и с Россией. Другими словами, мы наши двусторонние отношения с российскими партнерами обсуждаем довольно прозрачно. И я думаю, что в разговорах о наших опасениях, которые есть в отношении России в регионе и нынешней ситуации в наших отношениях, нет темных пятен», — сказал премьер-министр.

Он коснулся ситуации с Лачинским коридором, напомнив, что в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года зафиксировано: коридор должен оставаться под контролем российских миротворческих сил, а создание Азербайджаном незаконного КПП является нарушением этого обязательства.

«Россия должна была держать этот коридор под своим контролем. В прошлом мы много раз говорили о событиях Хцаберда и Паруха, как на рабочем уровне, так и публично. В конце концов, Трехстороннее заявление зафиксировало концепцию линии соприкосновения и обязательства российских миротворческих сил в пределах линии соприкосновения, и мы всегда приветствовали это, мы не создавали никаких проблем, чем способствовали выполнению этих обязательств», — сказал Никол Пашинян, подчеркнув: он не желает, чтобы Запад или любое, приписываемое Западу заявление, было бы важным или ключевым фактором в отношениях между Россией и Арменией.

«Самый важный фактор в наших отношениях — это наши отношения, взаимные обязательства, которые мы имеем по отношению друг к другу. Насколько выполняются эти обязательства? Не думаю, что Запад держит кого-то за руку и не дает выполнять эти обязательства в различных сферах: в сфере безопасности, в сфере военно-технического сотрудничества, в связи деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе, — сказал премьер, напомнив случай гибели тракториста при выполнении сельскохозяйственных работ в присутствии миротворца. — Мы считаем, что реакция России на это была неправильной. Более того, насколько мне известно, именно миротворцы убедили этого человека делать эту работу, мол, нет ничего страшного, мы здесь, мы обеспечим вашу безопасность, но через полчаса этого человека убили. Какое отношение к этому имеет Запад? Сегодня 90 процентов наших пленных соотечественников попали в плен уже после ввода российских миротворческих сил и в зоне ответственности миротворцев. Какое отношение к этому имеет Запад?».

Пашинян заверил: в повестке РА-ЕС, РА-США нет никакой повестки по вытеснению России. И уточнил: «Когда мы видим, что система безопасности по объективным и субъективным причинам не функционирует так, как это сформулировано в юридически обязывающих документах, мы обсуждаем вопросы безопасности и с западными, и не только с западными, партнерами».

Продолжая тему переговоров о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, Никол Пашинян сказал: «Я хотел бы подчеркнуть, что, кажется, есть определенное изменение восприятия этой темы».

Отметив, что в ходе переговорного процесса предложены разные термины, описывающие функции гаранта, премьер-министр подчеркнул, что быть гарантом в таком сложном регионе — это, прежде всего, очень большая ответственность, которая может создать как возможности, так и риски для стран, поднять их репутацию и серьезно навредить ей.

«Дело не в том, что все полны энтузиазма и хотят взять на себя эту роль, не уступая друг другу. Но в то же время, если мировое сообщество зафиксирует искреннее стремление сторон к установлению прочного мира, я считаю, что найдутся страны и организации — начиная с отдельных стран, заканчивая Советом Безопасности ООН, — которые не то что захотят, но согласятся взять на себя эту функцию», — сказал премьер-министр.

Важнейшим итогом вашингтонских переговоров он посчитал то, что с момента Х стороны стали более прямо и открыто общаться друг с другом, излагая свои опасения, причины и основания для недоверия другой стороне.

«Возникло много нюансов, которые, возможно, раньше не были так заметны сторонам или, по крайней мере, не фиксировались. Самой большой особенностью вашингтонских переговоров я считаю стиль беседы — состоялся очень прямой разговор. В переговорах предложения часто содержат множество скрытых смыслов, и иногда их не так просто угадать. В какой-то момент этих скрытых смыслов стало меньше, а разговоры стали более понятными друг другу. По крайней мере, таково наше ощущение», — сказал Никол Пашинян.

Вопрос выхода из ОДКБ не снят с повестки дня Армении, заявил премьер, отвечая на один из вопросов.

«Почему был поднят этот вопрос, потому что наше восприятие таково, что ОДКБ ушла или уходит из Республики Армения. Иными словами, если Республика Армения примет де-юре решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате констатации Республикой Армения выхода ОДКБ из Республики Армения.

Говоря о выходе из ОДКБ, я имею в виду, прежде всего, обязательства организации. Я бы не сказал, что этот вопрос снят с повестки, потому что пока есть вопросы, которые нужно обсудить, и этот вопрос обсуждается.

Постоянно идут разговоры, приедет ли мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приезжает, в чем причина? Я не исключаю, что Республика Армения может де-юре принять решение о приостановлении или замораживании членства в ОДКБ, но это произойдет только тогда, когда мы зафиксируем, что ОДКБ выходит из Армении. Ну, если выйдет, что нам остается делать? Иными словами, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышла из Республики Армения, и статус члена ОДКБ, де-юре нам ничего не давая, только мешает нам обсуждать вопросы безопасности с другими странами», — сказал премьер-министр, отметив, что Армения могла бы закупать военную технику у других стран, но членство в ОДКБ закрывает эти возможности.

Армения готова признать территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, включая Нагорный Карабах, заявил премьер, добавив: «Но следует отметить, что мы говорим о том, что вопрос армян Нагорного Карабаха и их прав и безопасности должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт».

Коснувшись позиции правительства, премьер-министр сказал, что все правительства РА признавали территориальную целостность Азербайджана.

«Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 квадратных километров. И, на наш взгляд, Азербайджан готов признать территориальную целостность Республики Армения в 29 800 квадратных километров. Если мы с Азербайджаном правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения, да, признает азербайджанские 86 600 квадратных километров территориальной целостности при том понимании, что Азербайджан признает территорию Армении площадью в 29 800 квадратных километров», — заявил Пашинян, особо подчеркнув важность создания международных гарантий для обсуждения вопроса прав и безопасности армян НК в формате диалога Степанакерт-Баку.

«Мы имеем в виду, например, что вопрос о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха можно просто забыть, и Азербайджан продолжит политику этнической чистки и геноцида армян Нагорного Карабаха с применением силы», — сказал Пашинян, подчеркнув важность гарантий того, что эта политика не будет продолжена:.

На вопрос, включает ли территориальная целостность анклавы, премьер ответил положительно, добавив: «Это политическая позиция, но юридическую часть вопроса все же нужно рассматривать».

В разговорах со всеми западными партнерами обсуждается вопрос ужесточения контроля за соблюдением западных санкций против России, отметил Никол Пашинян, добавив, что вопрос санкций находится и в повестке переговоров между Арменией и Россией.

«Этот вопрос обсуждается в разговорах со всеми нашими западными партнерами, они перед нами ставят этот вопрос. Но и до этого этот вопрос был в повестке наших обсуждений с Россией. И мы, имея дело с обеими сторонами, отвечаем одинаково, мы говорим, что Армения является членом ЕАЭС, имеет отношения стратегического партнерства с Россией, глубокие экономические и стратегические отношения, но даже с учетом этих и других обстоятельств Армения не может позволить себе попасть под западные санкции. Поэтому в наших отношениях с Россией мы будем действовать в той мере, в какой это позволит нам не попасть под западные санкции. Во-первых, Армения не имеет достаточно ресурсов, чтобы попасть под такие санкции, кроме того, если мы попадем под такие санкции, это не будет хорошо ни для кого из наших союзников, и мы испортим отношения с западными партнерами», — сказал Никол Пашинян.