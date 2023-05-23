Государственная некоммерческая организация «Ширакский краеведческий музей Ширакской области РА» принял участие в акции «Ночь музеев» с символической выставкой, представив посетителям лишь малую часть своего богатства.

В фондах Ширакского краеведческого музея насчитывается более 25 000 экспонатов, отражающих материальную и духовную культуру исторической Ширакской области, количество которых увеличивается с каждым годом в результате раскопок.

Исполняющий обязанности директора музея Меружан Минасян сообщил, что экспонаты недоступны для публики из-за отсутствия условий. Хотя в 2018 году решением правительства РА бывшее здание одной из больниц Гюмри было передано музею с правом безвозмездного, бессрочного пользования, до сих пор не предпринято видимых шагов для ремонта и приспособления его к музейным условиям — имеется проект, но работы не ведутся.

«Согласно проекту, в музее будут не только галерея, выставочные залы, но и фондохранилище, реставрационная комната и т. д. Остается только внимание и деньги государства на ремонт выделенного сооружения и перемещение экспонатов музея», — сказал исполняющий обязанности директора, добавив, что для реконструкции и ремонта здания необходимо 1 млрд 200 млн драмов.

По словам Минасяна, принятое в 2018 году решение предоставить музею нормальное здание обрадовало всех. Шли также разговоры о сборе средств на поддержку музея, однако, как и годы назад, сейчас музей находится в аварийном помещении, а в выделенном здании никакой работы не проделано.

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От уникальных образцов древнекаменного века, насчитывающих 500 тысяч лет, до гончарных экспонатов и украшений позднего средневековья, древнейших музыкальных инструментов, изделий из стекла, насчитывающих 2000 лет, отлично сохранившиеся останки животных, ковры, коврики и оружие, бивень трогонтерского мамонта — все это годами лежит в ящиках в музейной коллекции. Их лишь изредка вывозят и выставляют на выставках, организованных в других музеях, а между тем, представленный в нормальных условиях, этот музей станет одной из важных визитных карточек Гюмри и всего региона.