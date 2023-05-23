Фракция «Армения» Национального Собрания Армении предлагает сделать заявления премьер-министра Никола Пашиняна относительно Арцаха предметом обсуждения на очередных заседаниях НС и дать им оценку.

В ходе состоявшейся 22 мая пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать территориальную целостность 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана, в которую входит и Нагорный Карабах, но должен быть диалог о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха в Степанакерте и Баку с международной гарантией.

Как сообщает«Арменпресс», секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян отметил: «Во время своей последней пресс-конференции Никол Пашинян сделал ряд заявлений, которые напрямую связаны с интересами Республики Армения и Республики Арцах и требуют соответствующих обсуждений и оценок в Национальном Собрании».

Принимая во внимание, что спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян является председателем межпарламентской комиссии парламентов Арцаха и Армении, он поинтересовался, считает ли Симонян возможным сделать эти заявления предметом обсуждения в ходе этих регулярных заседаний и дать оценку считающимся оппозицией антигосударственным оценкам.

Спикер Национальной ассамблеи ответил, что право инициировать слушания принадлежит оппозиции. Он предложил оппозиции выступить с инициативой, они обсудят ее позже.

Арцвик Минасян отметил, что практика показала, что большинство всегда отвергало эту инициативу. Он добавил, что регламентирующий закон дает возможность спикеру НС выступить с внеочередным посланием, проектом заявления, которое может стать поводом для обсуждения этих вопросов.

Симонян повторил: пусть оппозиция представит инициативу, они ее обсудят.

«Если вас интересует мое личное мнение, то я полностью разделяю мнение, высказанное вчера премьер-министром», — сказал Симонян.

Позже в своем выступлении с трибуны Арцвик Минасян счел странным, что высший представительный орган народа, начиная свои заседания, не может включить в повестку дня обсуждение вопросов, имеющих большое значение для армянского народа. Он отметил, что фракция «Армения» полностью поддерживает народ Арцаха.

Он напомнил о Декларации независимости Армении, в которой установлено, что право действовать от имени народа Армении принадлежит исключительно Верховному Совету Армении. «Верховный Совет принял решение 8 июля 1992 года. Армения будет отстаивать решение арцахского вопроса, которое будет принято Нагорно-Карабахской Республикой, будет последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и защиту прав ее населения, любой международный и внутригосударственный документ, где Нагорный Карабах будет упоминаться как часть Азербайджана, будет считаться неприемлемой для Армении», — сказал Минасян.

Он добавил, что это единственное легитимное заявление, опубликованное от имени народа Республики Армения и доступное на сегодняшний день. Итак, Минасян спросил, по какому основанию Никол Пашинян делает заявления? От имени фракции он призвал объединить усилия всех здоровых сил для свержения действующей власти.