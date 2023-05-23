Отдел по борьбе с контрабандой КГД Армении предотвратил беспрецедентный объем контрабанды наркотиков «фентанил» в регионе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила КГД.

«На днях в оперативно-разведывательный отдел управления КГД по борьбе с контрабандой поступила информация о возможности ввоза в Армению партии наркотиков через гражданина США, проживающего в Ереване.

В целях проверки достоверности информации, а также предотвращения и выявления случая возможной контрабанды, в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками оперативно-разведывательного отдела управления по борьбе с контрабандой КГД личность указанного гражданина была установлена, а ввозимые на его имя грузы были немедленно взяты под контроль.

Спустя несколько дней в результате таможенного досмотра груза, ввезенного в Армению на имя гражданина США А.К., оперативниками отдела оперативной разведки и борьбы с контрабандой Управления по борьбе с контрабандой было обнаружено 10,8 грамма героина, который был спрятан в вещах груза. В результате оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемые поставки и закупки» гражданин США задержан при приеме указанного груза.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой КГД не ограничились и продолжили оперативно-розыскные мероприятия и аналитическую работу, проводимую с целью выявления и установления лиц, связанных с гражданином США. В результате в поле зрения появился новый гражданин — Е.М.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что на имя данного гражданина в Армению будет ввезена партия груза, в которой могут находиться наркотики.

Отдел КГД по борьбе с контрабандой и сотрудники СНБ подвергли таможенному досмотру груз, ввезенный на имя гражданина РА, в котором среди конфетной упаковки были обнаружены 80 таблеток наркотика «фентанил». Они были смешаны и спрятаны с одной и той же маркой конфет. В результате совместно проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемые поставки и закупки», при приеме вышеуказанного груза, гражданин РА был задержан и доставлен по месту жительства с целью проведения обыска квартиры с его участием. По месту жительства последнего были обнаружены 2 пистолета «Макаров», заряженных боевыми патронами, много использованных шприцев со следами наркотиков. Также было обнаружено много других контейнеров, опять же со следами наркотиков.

Применение обнаруженного препарата типа «фентанил» крайне опасно, так как уровень смертности в результате его передозировки является самым высоким по сравнению с другими наркотиками. Согласно официальным публикациям Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA), 6 из 10 таблеток фентанила содержат смертельную дозу, а по статистическим данным, в Соединенных Штатах Америки в 2022 году от фентанила умерло около 72 тысяч граждан. Эффекты фентанила в 50 раз сильнее, чем у героина, и в 100 раз сильнее, чем у морфина.

КГД призывает граждан воздержаться от незаконной перевозки и употребления наркотиков.

Уведомление: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.