Министерство иностранных дел предлагает включить в понятие «высокопоставленные делегации» делегации во главе с заместителями премьер-министра иностранных государств, прибывающие в Республику Армения по приглашению заместителей премьер-министра Армении.

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект представил в Национальном Собрании заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

Он отметил, что необходимость внесения изменений и дополнений в Закон РА «О государственном протоколе» возникла во многих странах, в том числе в Армении, в связи с тем, что вице-премьеры имеют большую функциональную и процессуальную роль и организуют визиты на должном уровне и оперативно.

«Установлено, что финансирование расходов, связанных с визитами высокопоставленных делегаций в РА, осуществляется на основании отчета, представленного службой государственного протокола, в соответствии с документами, обосновывающими фактические расходы, решением премьер-министра. Термин «другие международные структуры» был добавлен в проект для того, чтобы урегулировать вопрос, связанный с делегациями из Евросоюза, потому что до закона было написано только «международные организации», а ЕС таковым не является», — сказал Сафарян.