Первым на стартовавшем во вторник, 23 мая, очередном пленарном заседании Национального Собрания был обсужден проект изменений и дополнений в действующем Законе «О военной службе и статусе военнослужащего».

Автор корректировок, правительство, предлагает урегулировать основания для предоставления отсрочки от призыва на действительную военную службу учащимся общеобразовательных школ, а также лицам, обучающимся по программам профессионального образования на базе основного образования. Причем, это касается не только обучающихся на территории Республики Армения, но и граждан Армении, обучающихся за рубежом.

Заметим, данное изменение не касается студентов высших учебных заведений, а лишь граждан, не достигших 19-летнего возраста, дабы предоставить им возможность окончить общеобразовательную школу или среднее-специальное либо профессиональное училище.

Дело в том, что граждане, не достигшие 19-летнего возраста, имели возможность отсрочки и по действующему законодательству, однако граждане, помимо вышеуказанных оснований для отсрочки имевшие также основания для отсрочки по причине здоровья или семейной обстановки, впоследствии сталкивались с проблемами, ибо статус получения отсрочки получили по иным основаниям.

Со вступлением в силу предлагаемых корректировок процедура получения отсрочки упростится.

Серьезные изменения предложило правительство и в действующем Законе «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы».

Речь идет о повышении зарплаты следователей, как лиц, занимающих рисковые должности. Исполнительная власть предлагает повысить их зарплаты сразу аж на 92 процента. Если новоназначенный следователь, не имеющий званий, ныне получает 300 тысяч драмов, с 92-процентной надбавкой будет получать 570 тысяч.

Проект подготовил Следственный комитет, тщательно обосновавший инициативу.

Представляя документ, заместитель председателя Следственного комитета Армении Арсен Айвазян отметил, что подразделения СК, осуществляющие досудебное расследование, в последние годы работают с гиперзагруженностью. Так, в 2020 году в ведении Комитета было расследовано 32 тыс. 483 уголовных дела, в 2021-м – 41 тыс. 883, в 2022-м – 59 тыс. 830 дел. В 2020 году среднегодовая нагрузка одного следователя только по уголовным делам составила 69, по уголовным делам и отказным материалам — 83. В 2021 году — 83,4 и 87 соответственно. В течение 2022 года среднегодовая нагрузка одного следователя составила 111 дел.

Как отметил господин Айвазян, ныне беспрецедентно растущий рост находящихся в производстве уголовных дел привел к неизбежной загруженности следователей СК, работающих 12-13 часов в сутки. Это обстоятельство, наряду с высокой общественной ответственностью, сделало работу менее привлекательной и рискованной.

Кстати, высокие гарантии оплаты труда предусмотрены для служащих Антикоррупционного Комитета, что, несомненно, должно распространяться и на следователей СК.

На вопрос одного из депутатов, почему предлагается повышение зарплат следователей СК без прохождения соответствующей аттестации, господин Айвазян ответил, что процесс повышения квалификации в системе протекает постоянно.

Прозвучал также вопрос, почему высокую загруженность следователей СК пытается компенсировать повышением зарплаты, что вряд ли повысит эффективность труда или сократит часы сверхурочной работы, на что господин Айвазян ответил: увеличение штатов не приведет к сокращению объема работы. Да и с повышением зарплат многие опытные следователи, ранее покинувшие Комитет, намерены вернуться.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июня с.г.

Изменениями в Законе «О полиции» стражи правопорядка будут наделены правом проверять плавсредства, в случае выявления нарушений законодательства запрещать их эксплуатацию, штрафовать, проводить проверку на трезвость и т.д. Одним словом, управляющие плавсредствами будут проверяться в том же порядке, что и водители наземных транспортных средств.

Предполагается создать водное подразделение Патрульной службы полиции Министерства внутренних дел РА.

На этой неделе Национальному Собранию будут представлены годовые отчеты о деятельности в 2022 году Центрального банка Республики Армения и Счетной палаты.

Национальное собрание также изберет двух судей судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда, двух судей гражданской палаты Кассационного суда, а также одного члена Комиссии по регулированию общественных услуг.

На утреннем заседании оппозиционная фракция «Айастан» предложила обсудить на пленарном заседании заявления премьер-министра Никола Пашиняна относительно Нагорного Карабаха, озвученные накануне на пресс-конференции.

Напомним, что на пресс-конференции глава правительства заявил о готовности Армении признать территориальную целостность 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана, в которую входит и Нагорный Карабах, но между Степанакертом и Баку должен быть диалог о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха с международной гарантией.

Принимая во внимание, что спикер НС РА Ален Симонян является председателем межпарламентской комиссии Армения-Арцах, секретарь фракции Арцвик Минасян поинтересовался, считает ли спикер возможным сделать эти заявления предметом обсуждения и дать оценку.

Спикер НС ответил, что право оппозиции инициировать слушания и предложил выступить с такой инициативой, которая будет обсуждена позже.

Когда господин Минасян повторил свое предложение, спикер прямо заявил: «Если вас интересует мое личное мнение, то я полностью разделяю мнение, высказанное вчера премьер-министром».

Затем выступил Арцвик Минасян и напомнил о Декларации независимости Армении, в которой установлено, что право действовать от имени народа Армении принадлежит исключительно Верховному Совету Армении (первый парламент независимой Армении, функционировавший в 1991-95 гг., назывался Верховным Советом, который и принял данный документ, позднее законодательный орган был переименован в Национальное Собрание – Г.С.).

«Верховный Совет принял решение 8 июля 1992 года. Армения будет отстаивать решение арцахского вопроса, которое будет принято Нагорно-Карабахской Республикой, будет последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и защиту прав ее населения. Любой международный и внутригосударственный документ, где Нагорный Карабах будет упоминаться как часть Азербайджана, будет считаться неприемлемым для Армении», — сказал Минасян, добавив, что это единственное легитимное заявление, опубликованное от имени народа Республики Армения и доступное на сегодняшний день.