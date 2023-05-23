«Республиканская» партия Армении неоднократно заявляла, что для нее необходима смена власти, однако национальной консолидации в этом вопросе до сих пор нет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил руководитель фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Я несу ответственность за то, что до сих пор нет национальной консолидации в связи со сменой власти, я готов это сказать, заодно понять свои ошибки и исправить их потом. Что касается нового этапа борьбы, то каждый человек на своем месте в Армении, Арцахе или Диаспоре может быть центром борьбы. Честно говоря, я очень в это верю. Действия власти могут быть повреждены как действиями отдельных лиц, так и крупными, уличными, общественными массовыми действиями. Все они очень важны и все они должны быть реализованы», — подчеркнул Мамиджанян.

По словам лидера фракции «Честь имею», партия «Республиканцы» неоднократно заявляла и подтверждала, что для нее необходима смена власти.

«Мы не хотим власти, мы не боремся за власть. Я не могу понять человека, который может бороться за власть, когда на алтаре стоит вопрос Арцаха. Что касается личностно-ориентированных подходов, то «Республиканская» партия поддержала все здоровые политические и общественно-политические силы, которые хотя бы на первый взгляд были искренни в отношении смены власти», — заключил Мамиджанян.