Депутат фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция не собирается соглашаться с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения готова признать территориальную целостность 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана, в которую входит и Нагорный Карабах. Сагателян отметил, что оппозиция будет бороться до конца.

«Все граждане Армении, политические силы имеют всего 5-6 месяцев. Мы не смиримся с этой ситуацией, не сдадимся, будем бороться до последнего вздоха», — сказал Сагателян, заверив, что слухи о том, что оппозиция ушла с повестки дня, борьба прекращена, не имеют ничего общего с реальностью .

По его словам, задача оппозиции состоит в том, чтобы сформировать народное сопротивление в Армении и Диаспоре с новым импульсом и силой, подготовить граждан РА к массовому народному неповиновению.

«Дашнакцутюн имеет свои представления об уличной борьбе и предстоящих акциях. Мы обсудим наши предложения с нашими партнерами. Понятно, чем занимается Никол Пашинян, понятен его график. Оппозиция должна уточнить свой график и действия и продолжить борьбу», — сказал Сагателян, добавив, что до тех пор в Армении и Арцахе должны быть акции протеста и демонстрации.