Беспрецедентного успеха добились армянские дзюдоисты в розыгрыше молодежного Кубка Европы в литовском Каунасе. Впервые за все время участия отечественных спортсменов в этом турнире все посланцы нашей страны дружно стали призерами. Ашик Андреян (60 кг) и Месроп Никоян (66 кг) удостоились серебряных наград, а Ваге Агасян (60 кг), Артак Торосян (73 кг) и Гор Карапетян (90 кг) стали бронзовыми призерами.

В интервью «РА» старший тренер молодежной сборной Армении Давид Хачатрян не скрыл своего удовлетворения от столь удачного выступления подопечных, выразив надежду, что это станет залогом более серьезных достижений в будущем.

— Насколько я понял из бесед с Вашими коллегами, посланцы Армении прежде не добивались такого результата в розыгрышах молодежного Кубка Европы. А каковы Ваши впечатления от участия наших ребят?

— Результат, что и говорить, весьма хороший. Отличным, конечно, трудно назвать, поскольку в активе нашей команды нет золотой медали. А ведь подготовка ребят позволяла рассчитывать на победу в турнире. Ашик Андреян и Месроп Никоян уверенно вышли в финал, но, к сожалению, не смогли настроиться на решающие поединки. В полуфиналах они выиграли у более сильных соперников, чем те, с которыми они встретились в заключительных поединках. Мне кажется, что парни просто не выдержали напряжения борьбы и удовлетворились достигнутым результатом. В любом случае, мы соскучились по достижениям и поэтому я рад за ребят.

— Какие поединки, из проведенных нашими дзюдоистами на этом турнире, Вы можете выделить?

— Пожалуй, полуфинальные схватки Андреяна и Никояна, в которых они победили соответственно поляка Камиля Мичну и латыша Патрикса Калнинса. Андреян в тяжелейшем поединке смог правильно сориентироваться и провести результативный прием. А выступавший с травмой Никоян тоже в трудном поединке одержал чистую победу иппоном. Кстати, в финале та же травма не позволила ему довести до логического завершения предпринятое действие, после чего Месроп пропустил контрприем и проиграл поляку Камилю Кустрзицкому. В общей сложности Андреян провел на турнире 4, а Никоян — 5 поединков.

— А что скажете про наших бронзовых призеров?

— Они тоже оставили неплохое впечатление. Ваге Агасян одержал три победы, но в полуфинале уступил британцу Луису Фриеру, который уже в финале победил также Андреяна. По четыре победы в активе Артака Торосяна и Гора Карапетяна, которые потерпели также по одному поражению. Торосян проиграл британцу Эрику Нойману, с которым впоследствии поделил третью ступеньку пьедестала почета. Карапетян же начал свое выступление с поражения от будущего серебряного призера словака Алекса Маруски, а все свои победы одержал уже в утешительных поединках.

— Как Вы оцениваете перспективы всех пятерых наших призеров?

— Они не раз доказывали, что имеют весьма хороший потенциал. Ваге Агасян и Гор Карапетян недавно перешли в молодежную сборную, до этого выступали в юношеских соревнованиях. Агасян — бронзовый призер прошлогоднего юношеского чемпионата Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Он недавно сменил весовую категорию — прежде участвовал в соревнованиях дзюдоистов, чей личный вес не превышал 55 кг. Карапетян же в прошлом году стал чемпионом мира среди юношей в весовой категории до 81 кг. Артак Торосян тоже становился бронзовым медалистом Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Аналогичных успехов добивались также Андреян и Никоян. Иными словами, все они добились хороших результатов в юношеском спорте и продолжают доказывать, что у них есть потенциал для того, чтобы развить успех в молодежных соревнованиях. Надеюсь, что очень скоро увидим их уже на пьедесталах почета чемпионатов Европы и мира.

— Что именно требуется для развития их потенциала?

— Прежде всего нужно почаще участвовать в международных учебно-тренировочных сборах и различных турнирах. Это крайне важно, потому что в Армении трудновато готовить дзюдоистов международного уровня. У нас просто нет достаточного количества спортсменов с необходимой подготовкой, без которых невозможно проводить тренировочные поединки. А это необходимо для того, чтобы освоить соответствующие приемы, отшлифовать технику их выполнения, а также тактические навыки и, наконец, познакомиться с соревновательным стилем спортсменов из других стран. Именно поэтому я отвожу важную роль выездным сборам. Очередной такой сбор в эти дни мы проводим в казахском городе Актау. Мы готовимся к юношескому чемпионату Европы, который пройдет 24-26 июня в Португалии. В нем по возрасту еще могут участвовать некоторые дзюдоисты молодежной сборной Армении. А в августе и сентябре нас ожидает участие соответственно в мировом и европейском чемпионатах среди молодежи.