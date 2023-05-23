Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял министра по европейским делам Великобритании Лео Докерти.

Как сообщает «Арменпресс» из пресс-релиза правительства Армении, премьер-министр приветствовал визит Лео Докерти в Армению и подчеркнул тесное сотрудничество с Великобританией в различных областях. Никол Пашинян выразил уверенность, что двусторонние отношения имеют большой потенциал для развития.

Лео Докерти отметил, что уже заявлено о начале стратегического диалога с Арменией, и добавил, что они заинтересованы в расширении связей по разным направлениям.

В частности, обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия, возможности реализации программ в солнечной энергетике и других областях. Премьер-министр Пашинян добавил, что правительство РА заинтересовано в привлечении британских инвесторов на рынок Армении.

Был также упомянут процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктур, демаркации границы и обеспечения безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, ситуация вокруг Нагорного Карабаха, в частности, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, к внедрению механизма международного диалога между Баку и Степанакертом. Премьер-министр отметил, что цель политики Азербайджана не только перекрыть коридор, но и лишить народ НК газо- и электроснабжения, подвергнуть армян НК этнической чистке.