Государственный министр по европейским делам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти, находящийся с официальным визитом в Армении, посетил Музей истории Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Лео Докерти сопровождали заместитель министра образования и культуры Альфред Кочарян, директор Музея истории Армении Давид Погосян, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Армении Джон Галлахер.

Давид Погосян приветствовал гостей и представил, что музей отражает полную картину культуры и истории Армении, от доисторических времен до наших дней, соединяя прошлое и будущее экспонатами почти четырехсот тысяч коллекций.

Лео Докерти осмотрел выставочные залы, ознакомился с археологическими, нумизматическими и этнографическими коллекциями. Он с особым интересом обратился к экспонатам, отражающим древнюю армянскую культуру, и отметил, что она произвела на него большое впечатление. Особое впечатление на Лео Докерти произвела великолепная коллекция ковров с уникальными узорами и орнаментами, типичными для армянского коврового искусства.

Докерти и заместитель министра ОНКС РА обратились и к перспективам сотрудничества. Альфред Кочарян сообщил, что в 2027-2028 гг. Музей истории Армении в сотрудничестве с Британским музеем планирует организовать выставку. Детали пока обсуждаются.

Сейчас в Британском музее демонстрируется выставка экспонатов из Музея истории Армении под названием: «Роскошь и мощь: От Персии до Греции». В экспозиции обнаруженное в Армавире золотое нагрудное украшение, глиняный ритуальный сосуд в виде быка (VI-V вв. до н.э.), серебряный ритуальный сосуд всадника, обнаруженный в Эребуни (VI-IV вв. до н.э.), глиняный ритуальный сосуд в виде медведя, обнаруженный в Арташате ( I в. до н.э.). Выставка будет действовать до 13 августа 2023 года.